歌手の氷川きよし（48）が23日までに自身のインスタグラムを更新。最新コーディネートを公開した。「久しぶりにピアスとネックレスつけたー」とつづり、グリーンのニットとブラックのパンツにシルバーのアクセサリーを合わせたコーディネートを披露した。「忙しーと何もつけないー劇場に入ると誰も自分の私服なんか見てないし、めんどくさーってなるwww」と、明治座公演が終わり、久しぶりにおしゃれをした様子。足下はブ