三連休最終日のきょう、静岡県河津町の河津桜まつりは多くの人でにぎわっています。けさまで降っていた雨も止んで、雲の間から太陽が顔をのぞかせ、気温が上昇しました。「すごく華やか。ちょうど菜の花とのコントラストがいい」伊豆地方では、日中の最高気温が21℃と予想されていて、ポカポカ陽気の中、花見が楽しめそうです。