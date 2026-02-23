金沢美術工芸大学の卒業制作展が23日から金沢21世紀美術館で始まり、独創性あふれる作品が訪れた人たちを楽しませています。23日から金沢21世紀美術館で始まった金沢美術工芸大学の卒業制作展。今年度、学部を卒業する約150名の作品が展示されています。こちらは、長さ6メートルの染物の作品「月惑の旋律」。 自分の好きな曲の世界観を、染物に落とし込んだといいます。制作した学生は：「月明かりの下でのデートを