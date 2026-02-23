クリスチャン・ベールがトラウマ級の怪演を見せつけた2000年の映画『アメリカン・サイコ』の原作小説を新たに映画化する企画が進行中だ。監督は『君の名前で僕を呼んで』（2017）のルカ・グァダニーノ。『コンテイジョン』（2011）『サイド・エフェクト』（2013）などのスコット・Z・バーンズが脚本を書き上げている。 ブレット・イーストン・エリスの原作小説に基づく本作は、ベール主演の2000年