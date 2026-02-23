『ワンダーウーマン』シリーズの主人公ダイアナの故郷セミッシラを舞台に描く「パラダイス・ロスト」は、人知れず頓挫したのでは？ファンの心配を、DCスタジオのジェームズ・ガンが完全否定している。 「パラダイス・ロスト」は、2023年1月にガンが新DCU第1章『Gods and Monsters』のラインナップの一つとして発表したドラマシリーズ。当時ガンは、「主にワンダーウーマンの故郷セミッ