石川県野々市にある複合施設「にぎわいの里ののいちカミーノ」で23日、来館者100万人を記念したイベントが開催され、多くの人でにぎわいました。2019年4月にオープンした「にぎわいの里ののいちカミーノ」。市民活動を行う公民館機能に加え、物産品の販売や観光PRの拠点のための複合施設としてオープンしました。それから約7年、今月3日に来館者100万人を達成し、23日に記念イベントが開かれました。