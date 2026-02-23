【モデルプレス＝2026/02/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた秋山みづきが2月21日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身美女「透明感溢れてる」暗髪イメチェン披露◆秋山みづき、ダークトーンのニューヘア披露秋山は「＃ちょっと時差投稿で申し訳ないです」とハッシュタ