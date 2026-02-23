全部だめでも、そばにいて。全編ニューヨークロケ、鬼才監督が描く《新感覚》ロマンティックコメディ『ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私』が2月13日より全国公開中です。トロント国際映画祭、シッチェス映画祭で上映された『ザ・ゲスイドウズ』をはじめ、『みーんな、宇宙人。』がロッテルダム国際映画祭に出品、『悪魔がはらわたでいけにえで私』でファンタスティック映画祭をはじめとした世界中の映画祭で強烈な暴走ホラー活