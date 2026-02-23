2人のエンジニアが描いた夢1960年代半ば、メルセデス・ベンツがモータースポーツ活動から撤退した際、エンジニアのハンス・ヴェルナー・アウフレヒトとエアハルト・メルヒャーは同社を去り、自らの会社を設立することを決めた。【画像】欧州レースで大暴れした高性能セダン【メルセデス・ベンツ190E 2.5-16 エボリューションIIを詳しく見る】全18枚彼らは会社を『AMG』と名付けた。これは2人の苗字の頭文字と、アウフレヒトの出