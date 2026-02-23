俳優の森田剛（47）が22日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。かつて夢中になっていたことを明かす場面があった。森田は自身について「細かい作業とか好きかもしれないですね。同じことの繰り返しというか、そういうのが好きで」と打ち明けた。飽きないかと聞かれると「飽きたら、一生やりたくないっていう気持ちになります。あんなに夢中になっていたのに、ある瞬間か