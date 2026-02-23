阿南市で2月22日、地元の農産物を販売するブースやステージイベントなどを楽しめる催しが開かれ、市内外から約1万2000人が訪れました。この「阿南活竹祭」は、市特産の竹のように「まっすぐ勢いよく伸びるまちづくり」をテーマに毎年開かれています。22日は、会場の阿南市役所に、県内外から47の団体がブースを出店しました。地元の農産物や水産物、それに阿南市と交流のある奈良県五條市や和歌山県御坊市