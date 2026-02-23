ロックバンド「LUNA SEA」のドラマーで、2月17日、死去した真矢さんの妻・石黒彩さんが、自身のインスタグラムで現在の心境とファンへのメッセージを公表しました。 【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢さん死去 】妻・石黒彩さんが想い「真矢の最大の願いは『LUNA SEAを絶対に止めないでほしい』という事でした」石黒さんは、真矢さんについて「穏やかに息を引き取りました」と明かし、「本人は3月のライブに向け、そして