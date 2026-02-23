富士山の麓にある山中湖で、5000個のキャンドルに火を灯し、ランタンを飛ばすイベントが開催され、幻想的な光景が広がりました。【映像】空一面に浮かび上がるランタン（実際の映像）夕闇が迫る富士山の麓にランタンがゆっくりと浮かび上がり、幻想的な景色を作り出していきます。「山中湖アイスキャンドルフェスティバル」は冬でも山中湖を楽しんでもらおうと20年前から始まりましたが今では冬の山中湖を代表するイベントに