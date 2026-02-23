2月21日、三好市池田町で恒例の「四国酒まつり」が開かれ、大勢の日本酒ファンで賑わいました。四国酒まつりは、地酒の魅力を発信しようと、四国4県の酒蔵が一堂に会し、毎年、新酒の仕上がるこの時期に開かれています。2026年は、70の銘柄が集められました。チケットを購入すれば、会場内の地酒を自由に飲み比べることができるとあって、来場者はおちょこを片手に、それぞれの酒の香りや味わいの違いを確かめながら思い思いに楽し