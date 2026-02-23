アメリカのイランに対する軍事攻撃の懸念が高まるなか、イランの外相は、26日にアメリカと核協議に臨むと明らかにしました。イランアラグチ外相「米国がイランの平和的な核計画に対する解決策を見出したいのであれば、唯一の道は『外交』です」イランのアラグチ外相は、22日に放送されたアメリカCBSの番組に出演し、26日にスイスでアメリカとの核協議に臨むことを明らかにしました。アラグチ氏は「外交的解決の可能性は依然とし