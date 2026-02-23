3月のWBCに出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿で、菊池雄星投手が西武時代の指揮官である辻発彦氏（スポニチ本紙評論家）と再会した。菊池は午前中、サブグラウンドでキャッチボールなどを行った。解説で訪れた辻氏が待っているのに気付くと、小走りで駆け寄ってあいさつ。辻氏は「この日を楽しみにしていたよ！」と笑顔で話し、固い握手を交わした。菊池は10〜18年まで西武でプレー。辻氏は17年から指揮を執り、18年には14勝