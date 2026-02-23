22日夜、東京スカイツリーでエレベーターが緊急停止し、20人が閉じ込められる事故がありました。東京スカイツリーは23日、臨時休業しています。警視庁などによりますと22日午後8時ごろ、東京・墨田区の東京スカイツリーで「天望デッキ」と5階を結ぶエレベーターのうち2基が、降下中に高さおよそ30メートルの位置で緊急停止しました。1基は無人でしたが、もう1基には子ども2人を含む男女20人の客が乗っていました。消防隊員らが別の