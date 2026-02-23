占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）詰め過ぎず、揺らぎを楽しんで。読み切れないムード。いい感じで話が進んでいるけれど、最終的にどうなるのか、まだ分からないでしょう。うまくいってほしいから、手を尽くしていくのが昔ながらのやり方ですが、今週に限っては、あえてノータッチでなりゆきに任せてい