ソメイヨシノより1カ月ほど開花が早いことで知られる河津桜が、三重県熊野市の公園で見ごろを迎えています。見ごろとなっているのは、熊野市有馬町にある山崎運動公園の河津桜です。遊歩道に沿うように、地元住民でつくる有馬地区地域まちづくり協議会が2006年に植えて、その後も植栽や手入れを続けています。2026年は、2月中旬にあたたかな日が続いて一気に開花し、2025年より1週間以上早く見ごろとなりました。近くに住む女性は