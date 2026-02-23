占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）線引きのススメ。レベルチェック。見切り時。もう我慢しなくても大丈夫です。イヤなものはイヤと言い、やりたくないことからは逃げましょう。言い換えれば、ここでなあなあにしてしまうと、エンドレスで理不尽が降ってくるということ。スパッと切れない場合は、期限を切