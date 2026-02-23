パリオリンピックの女子レスリング53キロ級で金メダルを獲得した藤波朱理選手のトークショーが22日、地元の三重県四日市市で開かれました。地元のファンを前に藤波選手は、一番記憶に残っている試合としてパリオリンピックの決勝をあげ「夢に見ていた舞台でレスリングができるのは最高以外の何物でもなく一生忘れることがない試合」と振り返りました。また、階級をあげて挑む次のロサンゼルスオリンピックにむけては「決して簡単な