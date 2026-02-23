空気が乾燥している日が続くなか、火災予防を呼びかける「消防フェア」が22日、三重県菰野町のショッピングセンターで開かれました。3月1日からの春の火災予防運動にあわせて開かれたもので、菰野町消防本部や町内10の消防団が参加。菰野町の諸岡高幸町長が「消防団のみなさんの声が多くの町民に届き、火災を未然に防ぐことができれば」と挨拶しました。元・消防士でお笑い芸人の青木マッチョさんが一日消防長に就任し、諸岡町長か