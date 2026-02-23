地元の企業に就職が内定している3月卒業予定の優秀な高校生を称える表彰式が21日、松阪商工会議所で開かれました。優秀な生徒を表彰することで勤労意欲の向上や地元への定着を図ろうと松阪商工会議所が毎年、開いているものです。10回目となる今回は、三重県松阪市と多気郡にある県立高校4校から最優秀賞にあたる会頭賞4人をはじめ39人が選ばれ、松阪商工会議所の北村俊治会頭からひとりひとりに表彰状が手渡されました。北村会頭