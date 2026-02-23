占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）眠れる獅子モード。春眠を楽しんで。頑張れません。生きていくための必要最低限で、手一杯というところ。前向きに頑張る仲間や友達がまぶしくて、直視できないほど。でも、もっと本音を言えば、「よくやるよ」なのでは？ いろいろ疲れちゃったし、だるいし、しんどいし、そ