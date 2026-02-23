ダンスの力でまちを盛り上げようと21日、三重県松阪市でダンスフェスティバルが開かれ、ダンスコンテストやダンスバトルが行われました。松阪市の市制20周年を記念して開かれた2026年のダンスフェスティバルには、ステージでのショーコンテスト部門に24チーム、ダンスバトル部門に73人が出場しました。ショーコンテスト部門では、県内のダンスチームがヒップホップやブレイキンKポップなどのダンスをつぎつぎと披露しました。中学