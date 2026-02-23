占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）未来は分岐中。流れに任せて。新しい可能性に気付きそう。「もしかしたら」「こうなったら」的な仮定で話が進みやすいでしょう。でも、まだ確定していない前提で動くのは危険です。浮足立って思わぬミスをしてしまったり、その気になって進んだあげく、ハシゴを外されたりす