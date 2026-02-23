三重県四日市市に住む40代の男性が、SNSのアプリで知り合った人物らから株への投資を勧められ、約1700万円をだまし取られました。四日市南警察署によりますと、四日市市に住む40代の男性は2025年8月、SNSのアプリで知り合った投資の先生を名乗る人物らからラインで投資サイトへの登録を持ちかけられました。男性は指示されるままに投資サイトに登録し、7回にわたって指定された複数の口座に約1700万円を振り込みだまし取られたとい