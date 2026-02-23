占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）効率重視でサクサク進展。人に優しく、自分に厳しく！推進力があり、パワフルに物事が進んでいく1週間です。ただ、勢いを生かすためには、いろいろ省略しなければならないはず。「食べていると間に合わない」「社交よりも明日の準備」的にストイックにやっていくことにな