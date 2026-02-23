三重県津市内の和洋菓子が一堂にそろうイベントが21日から市内のショッピングセンターで始まりました。春を感じる三色団子や桜餅、旬のイチゴがたくさんのった季節限定のケーキなどが並ぶ「スイーつフェスタ」。津市内の和洋菓子を知ってもらい、スイーツの力でまちを活性化しようと2011年から始まったイベントで、会場には創業100年以上の老舗や色鮮やかなケーキを販売する店舗など14店が軒を連ねました。津商業高校の生徒とコラ