三重県鳥羽市の沖合で貨物船と遊漁船が衝突した事故で、乗客2人が死亡しました。鳥羽海上保安部は21日、貨物船を操船していた航海士の女を逮捕しました。20日の午後、鳥羽市国崎町の南東の沖合で貨物船と遊漁船が衝突しました。遊漁船は衝突の影響で船体が2つに割れ、乗っていた13人が海に投げ出されました。遊漁船には船長と乗客12人が乗っていて、全員が救助されましたが、その後2人の死亡が確認されました。鳥羽市海上保安部に