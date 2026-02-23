Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。アナログ時計とは、針（時針・分針など）で時刻を示すもの。そんな常識をガラリと覆しているのが、香港発ブランドVORTICHRON WATCHESの自動巻き腕時計「DOUBLE ROLLER」です。この腕時計には針がありません。代わりに時と分を示しているのは、2つのローラー。このローラーが縦方向に回転するこ