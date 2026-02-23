２２日午後６時４０分ごろ、福山市沖野上町の市道で道路を横断していた近くに住む木本宮子さん（８９）が軽自動車にはねられる事故がありました。 木本さんは病院へ搬送されましたが約１時間後に死亡が確認されました。 現場は信号機のないＴ字路で警察は詳しい事故の原因を調べています。