京都市右京区で２月２２日（日）夜、嵐電嵐山本線の線路敷地内に普通乗用車が侵入し、タイヤが線路にひっかかり動けなくなる事故がありました。けが人はいませんでしたが、嵐電のダイヤが大幅に乱れる影響が出ました。２２日（日）午後１０時４０分ごろ、レンタカーの普通乗用車を運転していた横浜市の大学生から、「車が線路内に入ってしまった」という旨の１１０番通報がありました。京都府警右京署によると、嵐電嵐山本