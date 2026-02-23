MLB・ドジャースの大谷翔平選手が、日本時間23日にキャンプ地・アリゾナでの最終調整を終えたことが判明。近日中に侍ジャパンに合流することが見込まれました。この日、投手としてキャンプ2度目のライブBPに臨み、その後はフリー打撃を行うなど“二刀流”での調整となった大谷選手。手応えを明かしながら「打席を重ねるごとに実戦の感覚が整ってくるのかな」と語りました。帰国日が明確になっていない大谷選手ですが「近日中には行