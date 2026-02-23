AI見守りカメラで、変わる介護現場 高齢化が進む社会で介護を必要とする人は増え続けています。その一方で、現場では人手不足が深刻に。スタッフに重く圧し掛かる負担。その現状を変えようと、今、新たな挑戦が始まっています。 ＜写真を見る＞介護現場を支えるAIの実力 「利用者の環境もいいし、職員の環境も良くなる」「本当に助かっています」 AIが支える介護の最前線です。 約15年後に待ち構える「介護職の不足」 熊本県