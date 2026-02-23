来月開幕の女子アジア杯に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」の国内組4選手が23日、成田空港から開催地オーストラリアへ出発した。上位6チームに来年のW杯出場権を与えられ、日本は2大会ぶりの優勝を狙う。出国前に取材に応じたDF高橋はな（26＝三菱重工浦和）は「出場権を獲るためにやるべきことをしっかりやりたいし、その先の優勝という目標に向けて自分のやるべきことを常に考えて行動していきたい」と抱負。国内組で臨