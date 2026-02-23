今日23日、関東を中心に暖かい南風が強まっており、関東では2年ぶりに「春一番」が吹いたとの発表がありました。東京都心では午前のうちから気温が20℃を超えています。東京都心で気温が20℃を超えるのは今年初めてで、このあとさらに気温が上がって最高気温は5月中旬並みの23℃となる予想です。今日23日の関東甲信は4月下旬から5月中旬並みの暖かさとなる所が多いでしょう。今日23日は東京都心で20℃超5月中旬並みの暖かさに今