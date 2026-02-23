©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 楽しかった夜～ また皆んなで集まれることを楽しみに！ 毎年恒例の「アナメン会（高野が後輩の男子アナを呼んで盛り上がる会）」に、スペシャルゲストで