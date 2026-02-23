歌手の水樹奈々が２１日、フジテレビ系「ミュージックフェア」で、売れる前にやっていた意外な仕事を明かした。この日は「歌手活動以前にやっていた仕事」をテーマにトーク。水樹は「もうデビューしてたんですけど、エステの受付をやってました。勉強になるかなって。美肌の…」と言い、スタジオでは「へー」の声が上がった。水樹は「もちろん、まだお仕事がない時期だったので、生活費をいただきつつ、自分にプラスになるこ