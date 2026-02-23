ロシアによるウクライナ侵攻から24日で丸4年となるのを前に、プーチン大統領は「軍の強化を続ける」などと、作戦を継続する姿勢を示しました。【映像】攻撃を受けたウクライナの様子プーチン大統領「私たちは、国際情勢の展開を考慮しつつ、特別軍事作戦で得られた戦闘経験に基づき、陸海軍を強化する大規模な取り組みを継続していきます」プーチン大統領は23日未明、ビデオメッセージを発表し、ロシアの安全保障のため、「核