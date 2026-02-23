食中毒というと冬場に発生するイメージを持っている方もいるかもしれません。しかし、実際には年間を通して発生する身近なものです。2024年に発生した食中毒は年間1,037件で、患者数は14,229人です。 ひとくちに食中毒といっても、原因はさまざまで、原因物質によって症状も異なります。この記事では、食中毒は何時間後に体調が悪くなるかについて解説します。「食中毒が流行する前に知識をつけておきたい」「もしかしたら