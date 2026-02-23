韓国が不法占拠を続ける竹島（島根県隠岐の島町）に本籍を置く日本人が、２０２５年１２月末で１１２人となり、政府が公表した０５年の４・３倍になったことが町への取材で分かった。松江地方法務局によると戸籍法に基づき、日本人であれば本籍地は国内のどこにでも移すことができる。竹島に転籍した場合は「島根県隠岐郡隠岐の島町竹島官有無番地」となる。竹島に本籍を置く人の数については、政府が０５年５月、岩國哲人・