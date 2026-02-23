天皇陛下の66歳の誕生日を祝う一般参賀で、訪れた人たちに手を振られる天皇、皇后両陛下＝23日午前、宮殿・長和殿天皇陛下の66歳の誕生日を祝う一般参賀が23日、皇居・宮殿で催された。陛下は皇后さまと長女愛子さま、秋篠宮ご一家と共に長和殿のベランダに立ち、東庭に集まった人々からの祝意に笑顔で手を振って応えられた。あいさつで「日ごとに春に向かっているのを感じます。皆さん一人一人にとって穏やかな春となるよう願