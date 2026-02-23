演劇・演芸評論家の清水一朗（しみず・いちろう）さんが２１日、肝臓がんで死去した。９１歳だった。告別式は２７日午後１時３０分、宇都宮市元今泉６の４の３さがみ典礼双樹苑。喪主は妻、和子さん。歌舞伎、落語に精通し、落語の創作や劇評も手がけた。著書に「落語・歌舞伎あわせ鏡」「うた芝居歌法師蓮生」など。