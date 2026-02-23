【モデルプレス＝2026/02/23】お笑いタレントのなかやまきんに君が、2月22日放送の日本テレビ系バラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」（毎週日曜よる7時〜）に出演。自身の本名を明かす場面があった。【写真】47歳筋肉芸人「むしろ若返ってる」ファン衝撃の年代別比較ショット◆なかやまきんに君、本名告白今回、番組では年に1回の恒例企画の第8弾「雪玉転がしてどこまで大きくできるか？」の模様を放送。長野県・乗鞍高原雪山に