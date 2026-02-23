高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第21週「カク、ノ、ヒト。」（第101回）が23日に放送され、荒金（夙川アトム）に驚きの提案をする司之介（岡部たかし）の姿が描かれると、ネット上には「本当に危険」「これはダメだ!!」などの声が集まった。【写真】風貌は胡散臭いが・・夙川アトム演じる荒金九州男熊本での執筆活動に精をだすヘブン（トミー・バストウ）に安堵するトキ