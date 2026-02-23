【モデルプレス＝2026/02/23】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華が2月22日、自身のInstagramを更新。タイトシルエットのトップスとショートパンツを身に着けた姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】グラビア話題の44歳元NHKキャスター「目が釘付け」ショーパン姿◆竹中知華、美脚際立つスタイル公開竹中は「今週のおはようまとめ。」とコメントし、公園と思われる自然豊かな場所での写真を投稿。明るいピン