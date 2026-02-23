レジェンドOGを迎えた活動で華やかに盛り上がった20周年イヤーを越え、AKB48は現役メンバーが新たな道へと進む21年目を迎えた。先輩たちと同じステージに立つ中で、グループの在り方を肌で感じ取った彼女たちがたどり着いたのは、「個性が集まったのがAKB48なんだ」という答え。「東京ドームはまだ手の届くところにはない」と現在地を冷静に見つめながらも、力強く前を向く新センターの伊藤百花と、2月25日発売の67枚目シングル