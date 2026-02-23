AI搭載のロボット警察官が今後3年以内に英国の街をパトロールする可能性があるという。英国では現在、最大1000人の警察官を対象に、AI搭載ロボットを同僚として信頼できるかという大規模な調査が計画されており、導入が検討されているのは、市民の問い合わせに対応する「サービス」ドロイド、あるいは容疑者の追跡や逮捕を目的とした「犯罪対策マシン」のいずれかとなっている。 【写真】馬いる！→えっロボット！