トライフープ岡山 バスケットボールB3・トライフープ岡山は2月22日、岡山市のシゲトーアリーナ岡山で首位の徳島と対戦し90-96で敗れました。3連勝はなりませんでした。 通算23勝14敗で順位は4位です。